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Опубликовано 1 февраля, 21:38

Вассерман объяснил причину украинского конфликта желанием Киева сделать из русских «нелепышей»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские власти изо всех сил пытались сделать русскоговорящее население кем-то «нелепым», навязывая мысль, что «Украина — не Россия», что в результате привело к конфликту. Об этом сказал в беседе с журналистом сайта MK.ru публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Конфликт порождён стремлением превратить громадное русское большинство граждан Украины во что-либо нелепое. Поэтому, собственно, цели нашей СВО — денацификация и демилитаризация — в принципе не совместимы с продолжением существования Украины как таковой», — пояснил он.

По его словам, дальнейшее существование Украины в принципе невозможно, так как для этого Киеву придётся совершать насилие над собственными гражданами, продолжая убеждать их, что они не русские. Вассерман напомнил, что украинцы в своём большинстве прекрасно говорят по-русски, а всё остальное — это «истерические фантазии» киевского режима по перекраиванию истории и менталитета.

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Как ранее писал Life.ru, по мнению известного эрудита и депутата Госдумы Анатолия Вассермана, завершение специальной военной операции требует соблюдения двух основополагающих условий. Но главное — нужно вернуть украинцев в парадигму понимая, что они часть русского народа.

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Татьяна Миссуми
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