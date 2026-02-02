Фронтовой писатель Александр Туманов: В фильмах о войне есть лишь 2% правды
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Корректировщик БПЛА Александр Туманов в интервью Life.ru рассказал, что даже самые жёсткие военные фильмы не передают того, что на самом деле происходит на передовой.
По его словам, экранная «правда» — это лишь малая часть реальности.
«Когда я ехал в первую командировку, думал, что примерно понимаю, что такое война. Но уже на СВО стало ясно: всё, что показывают в кино, — это два процента от того, что происходит на самом деле», — отметил он.
Военнослужащий подчеркнул, что настоящая война — это грязь, постоянная угроза жизни и потери товарищей, о которых редко говорят в художественных картинах.
Честный рассказ корректировщика БПЛА, который пишет книгу о человеке на войне — читайте в материале Life.ru.