Корректировщик БПЛА жёстко объяснил зумерам, что такое настоящие проблемы

Корректировщик БПЛА Александр Туманов заявил, что многие жалобы современной молодёжи на тяжёлую жизнь меркнут на фоне того, что происходит на передовой.

По его словам, настоящая проблема — это когда рядом гибнут товарищи и некому оказать помощь.

«Проблема — это когда тебе оторвало ногу по яйцо, и рядом никого, кто сможет перевязать. Всё остальное — не проблема», — отметил боец.

Он подчеркнул, что фронт быстро расставляет приоритеты и заставляет иначе смотреть на жизнь.