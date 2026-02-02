Корректировщик БПЛА жёстко объяснил зумерам, что такое настоящие проблемы
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Корректировщик БПЛА Александр Туманов заявил, что многие жалобы современной молодёжи на тяжёлую жизнь меркнут на фоне того, что происходит на передовой.
По его словам, настоящая проблема — это когда рядом гибнут товарищи и некому оказать помощь.
«Проблема — это когда тебе оторвало ногу по яйцо, и рядом никого, кто сможет перевязать. Всё остальное — не проблема», — отметил боец.
Он подчеркнул, что фронт быстро расставляет приоритеты и заставляет иначе смотреть на жизнь.
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