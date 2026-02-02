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Регион
Опубликовано 2 февраля, 04:00

Корректировщик БПЛА жёстко объяснил зумерам, что такое настоящие проблемы

Обложка © Личный архив героя публикации

Обложка © Личный архив героя публикации

Корректировщик БПЛА Александр Туманов заявил, что многие жалобы современной молодёжи на тяжёлую жизнь меркнут на фоне того, что происходит на передовой.

По его словам, настоящая проблема — это когда рядом гибнут товарищи и некому оказать помощь.

«Проблема — это когда тебе оторвало ногу по яйцо, и рядом никого, кто сможет перевязать. Всё остальное — не проблема», — отметил боец.

Он подчеркнул, что фронт быстро расставляет приоритеты и заставляет иначе смотреть на жизнь.

«То, что вы видите в фильмах — это 2% реальности». История бойца СВО, который пишет книгу о человеке на войне
«То, что вы видите в фильмах — это 2% реальности». История бойца СВО, который пишет книгу о человеке на войне

Честный рассказ корректировщика БПЛА, который пишет книгу о человеке на войне — читайте в материале Life.ru.

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Марина Фещенко
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