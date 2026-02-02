Президент Франции Эмманюэль Макрон может оказаться «хромой уткой», когда произойдёт окончательное утверждение бюджета страны на 2026 год, пишет газета Politico. Финансовый документ уже был принят 30 января без голосования в парламенте.

Оппозиция намерена опротестовать решение правительства, но мало кто верит в благоприятный исход, а значит бюджет будет считаться уже принятым. Как рассказали изданию чиновники из окружения Макрона, борьба вокруг данной темы практически окончена. Сейчас всех больше инетерсует вопрос предстоящих выборов в 2027 году, при этом действующий французский лидер не сможет стать кандидатом. А значит его смело будут называть «хромой уткой», подчёркивает автор публикации.

По его мнению, Макрон сможет лишь довести свой срок до конца. Тем не менее он не потеряет своих позиций в международной политике, учитывая его вес в Европе, полагает издание. Премьер-министр Себастьен Лекорню сыграл важную роль в решении вопросов с утверждением бюджета, поэтому, резюмируется в статье, он вполне может занять пост президента Франции.

Напомним, термин «хромая утка» существует в американском сленге и означает политика, чаще всего президента страны, который покидает свой пост и не будет иметь права переизбираться. Ранее таким «титулом» наделили Владимира Зеленского. Американский политолог Адриан Каратницкий выразил мнение, что продолжающийся коррупционный кризис на Украине критически ослабил позиции главы киевкого режима, поэтому на переизбрание у него нет шансов.