ЗОЖ и экономия: Зумеры скупают садовые участки и бегут из душных городов

Всё больше молодых российских семей выбирают для постоянного проживания дома в деревнях и садовых товариществах, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, эта тенденция связана с распространением удалённой работы, желанием воспитывать детей в более здоровой среде и экономической выгодой. Стоимость участков в СНТ может быть на 20–30% ниже, чем земли под ИЖС в том же районе.

«Кроме того, с 2019 года законодательство прямо разрешило строить в СНТ жилые дома и регистрироваться в них, что придало людям уверенности и правовую определённость. Таким образом, это устойчивая тенденция перехода к загородной жизни как новой норме», — отметил парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

В то же время он указал и на вызовы: исторически многие СНТ не имеют развитой инфраструктуры, а приток постоянных жителей увеличивает нагрузку на коммуникации и дороги, иногда вызывая разногласия между сторонниками садоводства и теми, кто переезжает на ПМЖ.