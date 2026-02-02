Киевское командование приказало бойцам украинской армии не брать в плен российских солдат, их нужно только допросить, а затем расстрелять. Об этом рассказал пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Мыхайлов.

«Вообще у украинского командования, на сколько мне известно, позиция не брать в плен русских солдат. По многим подразделениям стоит задача не брать — допросить и убить», — уточнил он после вопроса TACC.

Ранее офицер группировки войск «Юг» с позывным Питон сообщил, что украинские командиры оказывают психологическое давление на военнослужащих, угрожая организовать общественную травлю их семей в случае дезертирства или сдачи в плен.