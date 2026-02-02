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Опубликовано 2 февраля, 09:01

Лица сказали всё: камера поймала реакцию соперников после фантастического сейва Сафонова с пенальти

Камера сняла реакцию игроков на сейв Сафонова с пенальти в матче ПСЖ

Обложка © Кадр из прямой трансляции Французской Лиги 1

Обложка © Кадр из прямой трансляции Французской Лиги 1

Во время матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Страсбургом» телекамера зафиксировала эффектный момент сразу после отражённого пенальти Матвеем Сафоновым. В объектив попали игроки, находившиеся рядом с эпизодом, — их реакция быстро разлетелась по соцсетям. Матч 20-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Страсбургом» завершился победой парижан 2:1, а ключевым эпизодом первого тайма стал отражённый Матвеем Сафоновым пенальти на 21-й минуте встречи.

11-метровый удар был назначен на 21-й минуте встречи. Нападающий гостей пробил в угол, но российский вратарь угадал направление и в прыжке вытащил мяч, не позволив открыть счёт.

Сейв стал ключевым моментом первого тайма и заметно добавил уверенности обороне парижан. В итоге хозяева довели матч до победы со счётом 2:1.

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В нынешнем сезоне Сафонов провёл за ПСЖ шесть матчей во всех турнирах, пропустил пять мячей и дважды сыграл «на ноль». Его игра в решающие моменты продолжает вызывать активное обсуждение среди болельщиков.

Матч 20-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Страсбургом» завершился победой парижан 2:1, а ключевым эпизодом первого тайма стал отражённый Матвеем Сафоновым пенальти на 21-й минуте встречи.

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Марина Фещенко
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