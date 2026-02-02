Сафонов отразил пенальти и помог ПСЖ обыграть «Страсбур» в чемпионате Франции

В матче 20-го тура французской Лиги 1 парижский ПСЖ одержал победу над «Страсбур» со счётом 2:1. В первом тайме российский вратарь парижан Матвей Сафонов отбил пенальти от Хоакина Паничелли, но вскоре после этого «Страсбур» вышел вперёд благодаря голу Сенни Маюлы. Однако ещё до перерыва ПСЖ сумел сравнять счёт точным ударом Гелы Дуэ.

На 74-й минуте Ашраф Хакими, получивший сначала жёлтую карточку за грубый фол, после вмешательства системы VAR был удалён с поля. Несмотря на численное меньшинство, ПСЖ сумел забить победный гол: на 81-й минуте Нуну Мендеш эффектно замкнул головой навес Уоррена Заир-Эмери.

Благодаря этой победе парижский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Ланс» на два очка. В следующем туре ПСЖ примет дома «Марсель», а «Страсбург» сыграет на выезде с «Гавром».