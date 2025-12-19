Матвей Сафонов сломал руку в героической серии пенальти финала Межконтинентального кубка
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Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов получил серьёзную травму в финале Межконтинентального кубка. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.
Согласно медицинскому заключению, у голкипера диагностирован перелом руки, из-за которого он будет вынужден пропустить от трёх до четырёх недель.
Напомним, что российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), стал героем финала Межконтинентального кубка, отразив четыре пенальти в серии послематчевых ударов и принеся команде победу над бразильским «Фламенго».
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