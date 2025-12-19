Матвей Сафонов сломал руку в героической серии пенальти финала Межконтинентального кубка

Российский вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов получил серьёзную травму в финале Межконтинентального кубка. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба.

Согласно медицинскому заключению, у голкипера диагностирован перелом руки, из-за которого он будет вынужден пропустить от трёх до четырёх недель.