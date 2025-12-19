Тренер ПСЖ восхитился Сафоновым, сломавшим руку в героической серии пенальти

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о травме Матвея Сафонова, которую тот получил в финале Межконтинентального кубка. Испанский специалист восхитился игрой российского вратаря.

«Травма Сафонова? Мы не знаем, как это произошло. Вероятно, после третьего пенальти. Он продолжил играть, это правильный настрой — помогать команде», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Тренер добавил, что настрой Сафонова и других игроков был именно таким, какой он хочет видеть. По словам Луиса Энрике, Сафонов отлично играл в последних матчах, но жизнь говорит, что ему нужно отдохнуть. Испанский специалист считает, что россиянин сможет быстро восстановиться благодаря своему характеру.

Напомним, что вратарь французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов, отразивший четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», получил перелом руки. Он пропустит от трёх до четырёх недель.