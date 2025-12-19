Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) остался доволен ответом, который он получил от президента России Владимира Путина в рамках прямой линии. Своим мнением популярный технообзорщик поделился с корреспондентом Life.ru.

Wylsacom поделился впечатлениями от ответа Владимира Путина на его вопрос. Видео © Life.ru

«Да, на самом деле я услышал, что конкуренция должна быть. Мне кажется, это очень хорошо. Была озвучена мысль, которая как будто витает в воздухе, что никаких вопросов к западным мессенджерам и нейросетям нет, если они исполняют российское законодательство», — сказал блогер.

Wylsacom считает, что этот вопрос назрел за последние годы. А теперь, по его словам, появилась ясность в отношении того, могут сосуществовать российские и иностранные сервисы.

Напомним, блогер обратился к Владимиру Путину в ходе прямой линии с вопросом о том, вытеснит ли национальный мессенджер MAX все зарубежные альтернативы. Президент ответил, что платформа будет развиваться, но это в рамках рыночной конкуренции, которая необходима таким сервисам. А ещё Wylsacom попросил российского лидера подписаться на его канал в MAX.