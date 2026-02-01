Сафонов отбил пенальти в матче чемпионата Франции против «Страсбура»

Вратарь парижского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов взял пенальти в матче 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Игра проходит в эти минуты на стадионе в Страсбурге.

Россиянин отразил удар нападающего Хоакина Паничелли на 20-й минуте. Через две минуты после этого парижане вышли вперёд благодаря голу Сенни Меюлю. Однако уже спустя пять минут Гела Дуэ восстановил равенство. Сейчас в матче перерыв при счёте 1:1 на табло.

Это второй матч подряд для Сафонова в старте ПСЖ после восстановления от травмы руки в серии пенальти в игре с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Ранее российский голкипер провёл встречу с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов.