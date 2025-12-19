Сломавший руку Сафонов поблагодарил россиян за тонну сообщений со словами поддержки
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Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов рассказал, что очень благодарен российским болельщикам, которые поддерживали его в финале Межконтинентального кубка. Спортсмен записал видеообращение, в котором признался, что «дарит этот праздник» победы нашей стране.
Сафонов поблагодарил фанатов из РФ. Видео © РФС
«Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку. За тонну сообщений, которую я получил за последние два дня. Это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперёд. Очень рад, что смог подарить этот праздник не только ПСЖ, но и нашей стране. Спасибо всем за поддержку и до встречи на матчах сборной России», — сказал Сафонов, ролик публикует Российский футбольный союз.
Напомним, что вратарь французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов, отразивший четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго», получил перелом руки. Он пропустит от трёх до четырёх недель. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике восхитился россиянином. Он рассказал, что Сафонов, видимо, сломал руку, отбивая третий мяч в серии пенальти, но продолжил играть с травмой.
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