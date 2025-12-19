Сломавший руку Сафонов поблагодарил россиян за тонну сообщений со словами поддержки

Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов рассказал, что очень благодарен российским болельщикам, которые поддерживали его в финале Межконтинентального кубка. Спортсмен записал видеообращение, в котором признался, что «дарит этот праздник» победы нашей стране.

«Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку. За тонну сообщений, которую я получил за последние два дня. Это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперёд. Очень рад, что смог подарить этот праздник не только ПСЖ, но и нашей стране. Спасибо всем за поддержку и до встречи на матчах сборной России», — сказал Сафонов, ролик публикует Российский футбольный союз.