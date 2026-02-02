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Опубликовано 2 февраля, 09:41

Пушилин: Бои под Красноармейском сконцентрированы у трёх населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Под Красноармейском (по-украински называется Покровск) боевые действия идут у трёх населённых пунктов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Боевые действия сейчас сконцентрированы в районе некоторых населённых пунктов — это Новое Шахово, это Новый Донбасс, и это Гришино», — сказал Пушилин.

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Ранее Life.ru рассказывал, как эвакуированный из Красноармейска мирный житель один спас трёх раненых российских солдат после боевого столкновения с ВСУ. Одного из военных засыпало землёй, а самостоятельно выбраться оттуда он не мог.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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