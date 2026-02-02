Пушилин: Бои под Красноармейском сконцентрированы у трёх населённых пунктов

Под Красноармейском (по-украински называется Покровск) боевые действия идут у трёх населённых пунктов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Боевые действия сейчас сконцентрированы в районе некоторых населённых пунктов — это Новое Шахово, это Новый Донбасс, и это Гришино», — сказал Пушилин.

Ранее Life.ru рассказывал, как эвакуированный из Красноармейска мирный житель один спас трёх раненых российских солдат после боевого столкновения с ВСУ. Одного из военных засыпало землёй, а самостоятельно выбраться оттуда он не мог.