Россиянам объяснили, что такое МРОЧ и как он может отразиться на зарплатах

Депутаты Госдумы разработали законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда (МРОЧ), который должен быть привязан к существующему МРОТ и закреплён в Трудовом кодексе. Как пояснил экономист Василий Колташов, эта мера направлена на борьбу со сверхэксплуатацией и позволит работникам чётче понимать, как оценивается их время, особенно при переработках.

Если закон, который планируется ввести с 1 января 2027 года, будет принят, расчёт МРОЧ будет производиться на основе месячного МРОТ. Например, при текущем минимальном размере оплаты труда в 27 093 рубля и 40-часовой рабочей неделе почасовая ставка составит около 169 рублей. По мнению эксперта, это сделает прозрачнее схемы работодателей по занижению реальных выплат.

«В идеале в будущем именно МРОТ должны определять, отталкиваясь от минимального размера почасовой оплаты труда, то есть МРОЧ», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Кстати, с 2026 года в России вступают в силу обновлённые рекомендации по оплате труда в бюджетной сфере. Согласно документу, базовый оклад должен составлять не менее 70% от общей зарплаты у работников образования, физкультуры и спорта — и не менее 50% у медиков и сотрудников культуры.