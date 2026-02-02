Генпрокуратура отправила в суд дело о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Генеральная прокуратура России завершила расследование и направила в суд уголовное дело о хищениях денег у участников СВО и других граждан. Официальное сообщение об этом опубликовала пресс-служба надзорного ведомства.

В ведомстве сообщили, что было утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Бониамина Махмудова, Темура Шехояна, Рената Хусаинова и Ильи Павлова. Они обвиняются в участии в преступном сообществе, краже, мошенничестве, грабеже и разбое. Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области.

По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемые входили в организованную группу, целью которой были хищения денежных средств у людей, прибывающих в аэропорт Шереметьево. В результате их действий у 13 граждан, включая 9 участников специальной военной операции, было похищено свыше 2,5 миллиона рублей.