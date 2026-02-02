Десять лет брака, а потом он назвал её «ошибкой»: трагическая история первой жены Леонида Филатова

Когда вспоминают Леонида Филатова, сразу всплывает имя Нины Шацкой — его второй жены, с которой он прожил больше двадцати лет. Их союз казался эталоном страсти, театральной богемы и настоящей любви. Но за этой красивой картинкой осталась совсем другая история. История женщины, которая десять лет была рядом с актёром, когда он ещё не стал звездой. Которая отказалась от карьеры, чтобы поддержать его талант. А в финале он назвал их брак «ошибкой» и перестал даже здороваться в коридорах театра. Мы решили рассказать о судьбе Лидии Савченко — женщины, которую история театра почти забыла.

Девушка, которая не хотела замечать невзрачного юношу с сигаретой

Лидия Савченко, актриса: что известно о личной жизни первой жены Филатова. Фото © спектакль «Ярость», режиссёр Сергей Евлахишвили / Kino-teatr

Лидия Савченко родилась в ноябре 1941 года и о своём детстве никогда не рассказывала. В 1965 году она окончила ГИТИС и пришла работать в легендарный Театр на Таганке под руководством Юрия Любимова. Красивая, талантливая, она была желанной добычей для многих коллег. За ней ухаживал даже сам Владимир Высоцкий, но получил отказ! К моменту знакомства с Филатовым Лидия уже состояла в браке с инженером Юрием — надёжным мужчиной с хорошей фигурой и стабильным заработком. Всё было спокойно и предсказуемо, пока в 1969 году в труппу не пришёл новый актёр.

Леонид Филатов был на пять лет младше Лидии, худощав, с вечной сигаретой в зубах и потёртыми джинсами. Сначала он её даже отталкивал. Она вспоминала: «Хотелось взять его, отмыть, одеть во что-то приличное». Неопрятный юноша казался ей совершенно неподходящей партией. Но Филатов умел говорить. Он встречал Лидию у театра, не сводил с неё глаз на репетициях, звал на свидания. Она злилась, избегала его, переставала здороваться. Ничего не помогало — он просто не замечал её сопротивления.

Обещания, в которые хотелось верить

Леонид Филатов перестал здороваться с первой женой после развода: что случилось. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Однажды после репетиции Филатов буквально заманил Лидию в кафе. Она согласилась встретиться, чтобы раз и навсегда сказать ему: прекрати преследовать меня! Но вышло всё иначе. Леонид говорил, говорил, говорил. Обещал, что они будут жить вместе, не обременённые бытом, наслаждаясь творчеством и друг другом. Что их любовь продлится до конца жизни и они даже умрут в один день. Она позже вспоминала эту встречу как сеанс гипноза или внушения.

Начались тайные встречи, прогулки по паркам, поцелуи украдкой. Лидия долго не решалась на близость с другим мужчиной, мучилась чувством вины перед мужем. Но в итоге влюблённые часами бродили вокруг её дома, надеясь, что Юрий уснёт и им не придётся с ним сталкиваться. В 1970 году Лидия ушла от надёжного инженера к начинающему актёру без гроша в кармане. Они расписались. Она считала себя самой счастливой женщиной на земле.

Жизнь, в которой она перестала быть собой

Как актриса Лидия Савченко жертвовала карьерой ради мужа Леонида Филатова. Фото © Kino-teatr / Barbara

Первое время молодожёны ютились в общежитии, потом театр выделил однокомнатную квартиру. Рядом поселились соседи — Валерий Золотухин с женой Ниной Шацкой. Лидия боготворила Леонида и растворилась в нём полностью. Она почти перестала играть в театре, посвятив себя мужу целиком. Шила ему одежду, не спала ночами, вычитывая его рукописи. Была его критиком, секретарём, советчиком, психологом. Отказалась от собственной карьеры, чтобы он мог творить. Брак превратился для Филатова в удобный быт, а для Лидии — в молчаливую самоотдачу.

Леонид часто исчезал из дома на несколько дней. Говорил, что гуляет с собакой, вынашивая идеи для новых пьес, или звонит режиссёрам из телефонной будки. Лидия просила только об одном: предупреждай меня, где ты. Он не слышал. Мог не приехать встречать её в аэропорт, ссылаясь на то, что соседка забыла передать информацию о рейсе. А карьера Филатова между тем шла в гору.

Роман, о котором догадывались все, кроме жены

Леонид Филатов и Лидия Савченко: десять лет брака, которые закончились изменой. Фото © РИА Новости / Виталий Арутюнов

Уже во время свадьбы с Лидией в жизни Филатова присутствовала другая. Та самая Нина Шацкая — яркая, харизматичная актриса «Таганки», на шесть лет старше Леонида, замужем за звездой труппы Валерием Золотухиным. Живущая буквально по соседству. У Лидии появились смутные подозрения почти сразу. Женская интуиция не подводила. Но Леонид горячо уверял жену: тебе показалось, между нами с Ниной ничего нет! А Шацкую, казалось, вся эта ситуация забавляла. Годами длился мучительный роман между Леонидом и Ниной. Филатов постоянно исчезал, приходил на репетиции спектаклей, в которых не был занят, только чтобы полюбоваться игрой Нины.

Соседи видели его собаку, запертую в чужом подъезде, пока хозяин бог знает где гулял. Лидия относилась к сторонним романам мужа равнодушно — возможно, ей помогала влюблённость в его талант. Она не считала тело собственностью. Но связь с Шацкой злила её как никакая другая. Переломным моментом стала беременность. Филатов заявил жене, что сейчас не время возиться с пелёнками. Лидия послушалась и сделала аборт. Ей казалось, что именно тогда, вместе с нерождённым ребёнком, из их жизни ушли чувства и доверие.

Однажды ей позвонили и попросили отпустить мужа

Почему Леонид Филатов вычеркнул первую жену из своей биографии. Shutterstock / FOTODOM / Next_Frame_Factory

Лидия видела, как Леонид катится по наклонной: бросает писать, начинает пить. Окончательная развязка пришла неожиданно. Однажды, когда Лидия была в театре, раздался звонок. Незнакомая женщина попросила её отпустить мужа к Нине Шацкой. Вечером Лидия поговорила с Леонидом. Он кричал, возмущался, что это чьи-то глупые выдумки. Прошло время прежде, чем она получила доказательства: у мужа действительно роман с Ниной. Ей стали понятны все его отлучки, задержки у «друзей», репетиции несуществующих спектаклей.

Развод грянул в начале 1980-х — точную дату называют по-разному, даже сама Лидия в разных интервью упоминала то 1980-й, то 1985-й. После расставания Филатов полностью вычеркнул бывшую жену из своей жизни. Они продолжали работать в одном театре, но он, сталкиваясь с ней в коридорах «Таганки», даже не здоровался. В интервью упомянул о Лидии лишь однажды: «Нина — не первая жена. Первый брак был ошибкой».

Мужчина, который запомнил её номер в очереди

Первая жена Филатова Лидия Савченко: как она встретила новую любовь после развода. Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов

Вскоре после развода Лидия отправилась на телефонную станцию. Она решила установить домашний телефон, который Филатов обещал провести годами, но так и не сделал этого. Стоя в очереди к оператору, она встретила мужчину по имени Александр. Он стоял прямо за ней, запомнил номер симпатичной незнакомки и вскоре позвонил пригласить на свидание. Через месяц они съехались. Это стало настоящим потрясением для Филатова! Друзьям он говорил, что был уверен: Лида без него попросту пропадёт, не переживёт развод. А она вот так быстро наладила личную жизнь.

Чемодан с вещами бывшего мужа какое-то время стоял у порога квартиры Лидии, ожидая хозяина. Но новый избранник помог отвезти всё имущество к матери Леонида, чтобы ничто не напоминало о прошлом. Савченко мечтала родить детей в этом браке, но здоровье не позволило. Сейчас Лидия Кузьминична живёт в Москве и держится в тени. Она не даёт интервью, не появляется на публике, не делится фотографиями. Её имя можно найти лишь в биографиях других людей.

Первый брак Леонида Филатова: почему он называл его ошибкой молодости. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова