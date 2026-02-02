Спецпосланник Трампа примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф примет участие в переговорах по Украине, которые пройдут в Абу-Даби на этой неделе. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Уиткофф сначала совершит рабочий визит в Израиль, где встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими официальными лицами. После этого он отправится в Абу-Даби, чтобы присоединиться к запланированным на среду и четверг переговорам между делегациями Украины и России.

Эта информация опровергает более раннее заявление госсекретаря США Марко Рубио, который утверждал, что второй раунд переговоров пройдёт в двустороннем формате без участия американских представителей.

Ранее Дмитрий Песков официально подтвердил журналистам новые даты проведения переговоров. Второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности действительно состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля.