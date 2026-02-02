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Опубликовано 2 февраля, 17:09

Зеленский накануне переговоров в Абу-Даби заговорил о завершении конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzz

Зеленский заговорил о необходимости завершения конфликта. Такое заявление он сделал по итогам обсуждения результатов украинских переговоров в Абу-Даби. По его словам, такие меры, как начавшееся «энергетическое перемирие», способствуют укреплению доверия общества к мирному процессу и его потенциальным результатам.

«Рассчитываем и на то, что американская сторона может быть и дальше решительной в обеспечении необходимых условий для диалога. Мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и возможному результату», — написал он по итогам встречи с украинской делегацией.

Предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби не принесут прорыва, считает политолог
Предстоящие переговоры РФ и Украины в Абу-Даби не принесут прорыва, считает политолог

Напомним, ранее в Кремле официально подтвердили журналистам новые даты проведения переговоров. Второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности действительно состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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