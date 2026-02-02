МИД РФ: Размещение военных контингентов Запада на Украине неприемлемо

Россия официально предупредила западные страны о недопустимости размещения их военной инфраструктуры на территории Украины. Соответствующее заявление сделало Министерство иностранных дел РФ.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что создание на Украине военных объектов, складов и размещение подразделений западных государств будет рассматриваться Москвой как иностранная интервенция.

«Это неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России», — говорится в сообщении.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не раз указывала на недопустимость размещения сил Запада на Украине. По его словам, если НАТО и Евросоюз всё-таки решатся послать туда своих солдат, то им не поздоровится.