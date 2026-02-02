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Опубликовано 2 февраля, 21:23

Алиев прибыл в Абу-Даби накануне трёхсторонних переговоров по Украине

Обложка © Telegram / Minval Politika

Обложка © Telegram / Minval Politika

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов накануне важных международных переговоров. В Абу-Даби ожидается встреча делегаций России, США и Украины для обсуждения урегулирования конфликта.

В ходе визита Алиев провёл встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в экономической и военной сферах. Отдельное внимание было уделено недавним совместным оперативно-тактическим учениям «Щит мира – 2026».

Переговоры в ОАЭ были безрезультатны, поскольку обсуждать территории Зеленский разрешил только себе
Переговоры в ОАЭ были безрезультатны, поскольку обсуждать территории Зеленский разрешил только себе

Ранее эксперт по международным отношениям Сергей Латышев высказал скептическую оценку текущего раунда переговоров. По его словам, президент США Дональд Трамп установил Владимиру Зеленскому крайний срок для урегулирования конфликта — 15 мая. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир не наступит раньше ноября. Сам Латышев полагает, что нынешние консультации в Абу-Даби, несмотря на желание Вашингтона ускорить процесс, могут не привести к прорыву.

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Александра Мышляева
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