Алиев прибыл в Абу-Даби накануне трёхсторонних переговоров по Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в столицу Объединённых Арабских Эмиратов накануне важных международных переговоров. В Абу-Даби ожидается встреча делегаций России, США и Украины для обсуждения урегулирования конфликта.

В ходе визита Алиев провёл встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в экономической и военной сферах. Отдельное внимание было уделено недавним совместным оперативно-тактическим учениям «Щит мира – 2026».

Ранее эксперт по международным отношениям Сергей Латышев высказал скептическую оценку текущего раунда переговоров. По его словам, президент США Дональд Трамп установил Владимиру Зеленскому крайний срок для урегулирования конфликта — 15 мая. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что мир не наступит раньше ноября. Сам Латышев полагает, что нынешние консультации в Абу-Даби, несмотря на желание Вашингтона ускорить процесс, могут не привести к прорыву.