Текущий раунд трёхсторонних переговоров в Абу-Даби может не привести к прорыву, несмотря на желание США быстрее завершить конфликт. Такую оценку в беседе с журналистами озвучил кандидат исторических наук, журналист-международник Сергей Латышев, анализируя заявления сторон и ход дипломатии.

По информации эксперта, президент США Дональд Трамп установил Владимиру Зеленскому крайний срок для урегулирования конфликта — 15 мая. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорит, что раньше ноября мир не наступит.

Латышев отмечает, что Киев, пользуясь поддержкой европейских союзников, выдвигает заведомо неприемлемые для России условия, вроде членства в НАТО и «определяющей роли» в европейской безопасности. Это позволяет украинской стороне затягивать процесс, рассчитывая, что администрация Трампа, которой нужен быстрый успех, начнёт давить на Москву с требованием новых уступок.

В разговоре с «Царьградом» Латышев отмечает, что даже если соглашение, завязанное на посредничестве Трампа, будет подписано весной, оно рискует стать лишь временным перемирием, которое рухнет со сменой власти в Вашингтоне. Россия, по его мнению, не пойдёт на такие условия, если не окажется в критическом экономическом положении.

«Если мирного соглашения не удастся добиться весной, <...> то конфликт затянется на год или на два. России будет очень тяжело, но граница с Украиной, когда мир наступит, пройдёт уже по Днепру», — считает эксперт.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал предстоящие переговоры в Абу-Даби, подтвердив, что они пройдут на более низком уровне (уровне делегаций) и были организованы по договорённости между США и Украиной. Он отметил, что в повестке остаётся множество вопросов, ключевым из которых является территориальный.