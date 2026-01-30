Захарова заявила об усилении атак ВСУ на гражданских после переговоров в Абу-Даби

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская армия усилила удары по мирному населению после трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины в Абу-Даби. По словам дипломата, в период, последовавший за консультациями 23–24 января, ВСУшники стали активнее наносить преднамеренные удары по мирным жителям, в том числе по машинам скорой помощи.

«После переговоров ВСУ усилили преднамеренные атаки на гражданское население, на мирное население, в том числе на машины скорой помощи», — сказала дипломат на брифинге.

Она привела статистику за минувшую неделю, согласно которой в результате обстрелов и атак беспилотников погибли 15 человек, ещё 84, включая четверых детей, получили ранения.