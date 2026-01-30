Захарова заявила об усилении атак ВСУ на гражданских после переговоров в Абу-Даби
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская армия усилила удары по мирному населению после трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины в Абу-Даби. По словам дипломата, в период, последовавший за консультациями 23–24 января, ВСУшники стали активнее наносить преднамеренные удары по мирным жителям, в том числе по машинам скорой помощи.
«После переговоров ВСУ усилили преднамеренные атаки на гражданское население, на мирное население, в том числе на машины скорой помощи», — сказала дипломат на брифинге.
Она привела статистику за минувшую неделю, согласно которой в результате обстрелов и атак беспилотников погибли 15 человек, ещё 84, включая четверых детей, получили ранения.
Напомним, что 23-24 января в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трёхсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США. По их завершении российский источник сообщил о достижении неких результатов, подробности которых остаются конфиденциальными. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал развитие ситуации вокруг Украины после этих дискуссий как «очень хорошее». Следующий этап переговоров намечен на 1 февраля и будет двусторонним. Участие американской стороны в нём пока не подтверждено.
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