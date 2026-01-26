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Опубликовано 26 января, 06:02

ВСУ снова выбрали целью для атаки машину скорой в Запорожье, водитель ранен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, который доставлял пациента в больницу. В результате удара ранен водитель, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Инцидент произошёл в городе Васильевка. По данным регионального Минздрава, дрон атаковал машину в момент, когда она подъезжала к медицинскому учреждению. Удар пришёлся непосредственно при въезде на территорию больницы.

«Ранен водитель. Состояние средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

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23 января ВСУ также нанесли удар по автомобилю скорой, но в Херсонской области. В результате машина скорой помощи получила значительные повреждения. Все три члена медицинской бригады, находившиеся в автомобиле, погибли. Власти Херсонской области пообещали оказать помощь родным медиков.

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Андрей Бражников
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