ВСУ снова выбрали целью для атаки машину скорой в Запорожье, водитель ранен

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, который доставлял пациента в больницу. В результате удара ранен водитель, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Инцидент произошёл в городе Васильевка. По данным регионального Минздрава, дрон атаковал машину в момент, когда она подъезжала к медицинскому учреждению. Удар пришёлся непосредственно при въезде на территорию больницы.

«Ранен водитель. Состояние средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.