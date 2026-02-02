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Опубликовано 2 февраля, 19:09

Силы ПВО сбили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

За пять часов средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 12 украинских беспилотника. Атаку отражали с 15:00 до 20:00 мск над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», указано в сообщении.

Основную часть дронов ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области — 9 БПЛА. Остальные 3 сбили над Курской областью.

В результате атаки дрона в Брянской области пострадал мирный житель
В результате атаки дрона в Брянской области пострадал мирный житель

Накануне ночью беспилотники ВСУ атаковали город Старвый Оскол в Белгородской области. В результате налёта загорелся один частный дом и повредило более 10 квартир в многоквартирном доме.

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Лия Мурадьян
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