Силы ПВО сбили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями

За пять часов средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 12 украинских беспилотника. Атаку отражали с 15:00 до 20:00 мск над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Основную часть дронов ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области — 9 БПЛА. Остальные 3 сбили над Курской областью.

Накануне ночью беспилотники ВСУ атаковали город Старвый Оскол в Белгородской области. В результате налёта загорелся один частный дом и повредило более 10 квартир в многоквартирном доме.