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Опубликовано 2 февраля, 21:02

Двух мирных жителей ранило при атаке дронов ВСУ на приграничный район Брянщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Два мирных жителя получили ранение в результате атаки FPV-дронов ВСУ в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Женщина с минно–взрывной травмой кисти доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил глава региона.

Также дрон ВСУ ударил по движущемуся гражданскому автомобилю в деревне Рудня Цата того же района. В этой атаке получил тяжёлые осколочные ранения мужчина. Его также увезли в больницу. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

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Перед этим, утром 2 февраля, в селе Полевые Новосёлки Суземского района Брянской области беспилотник-камикадзе атаковал гражданский объект. Пострадал один мирный житель, который получил минно-взрывную травму.

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Лия Мурадьян
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