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Опубликовано 3 февраля, 03:04

В Ростовской области силы ПВО сбили дрон во время ночной атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim

В Ростовской области ночью вновь сработали силы противовоздушной обороны. В ходе отражения воздушной атаки был уничтожен украинский беспилотник в Каменском районе. Об этом утром 2 февраля сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!» – написал глава региона.

Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки. Жителей области просят сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

Силы ПВО сбили 12 БПЛА над Белгородской и Курской областями
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Ранее Life.ru писал, что прошлой ночью силы ПВО отразили атаки вражеских беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Тогда воздушные цели также были уничтожены без последствий на земле.

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Юния Ларсон
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