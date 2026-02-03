Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби вряд ли приведут к прогрессу, если Владимир Зеленский не согласится на территориальные уступки. Об этом пишет портал InfoBRICS.

«[Переговоры] вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки», — говорится в публикации.

Автор считает, что даже если Киев откажется от мира, Россия сможет завершить конфликт военным путём. И Украина ничего с этим не сделает.

Напомним, второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля. На фоне планируемой встречи Владимир Зеленский даже заговорил о мире.