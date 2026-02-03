Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля, 10:57

Зеленскому выставили условие для успешной встречи в Абу-Даби

InfoBRICS: Переговоры в Абу-Даби ждёт успех, если Зеленский пойдёт на уступки

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Трёхсторонние переговоры в Абу-Даби вряд ли приведут к прогрессу, если Владимир Зеленский не согласится на территориальные уступки. Об этом пишет портал InfoBRICS.

«[Переговоры] вряд ли достигнут значительного прогресса, если Зеленский не согласится на территориальные уступки», — говорится в публикации.

Автор считает, что даже если Киев откажется от мира, Россия сможет завершить конфликт военным путём. И Украина ничего с этим не сделает.

Каллас заподозрили в попытке срыва нового раунда переговоров по Украине в ОАЭ
Каллас заподозрили в попытке срыва нового раунда переговоров по Украине в ОАЭ

Напомним, второй раунд трёхсторонних консультаций России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля. На фоне планируемой встречи Владимир Зеленский даже заговорил о мире.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar