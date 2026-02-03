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Опубликовано 3 февраля, 11:42

Экс-посол Украины в США Чалый призвал отобрать у РФ освобождённые земли

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Россия должна «уйти» с освобождённых в ходе спецоперации территорий, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По мнению дипломата, это — единственный возможный способ достичь мира.

«Единственный правдивый путь к миру – не поощрение <…> к дальнейшим территориальным претензиям, а <…> [уход России с территорий] Украины!» — написал он в одной из социальных сетей.

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Ранее СМИ назвали условие, при котором переговоры по Украине в Абу-Даби приведут к прогрессу. По мнению автора публикации на портале InfoBRICS, Владимир Зеленский должен согласиться на территориальные уступки.

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Матвей Константинов
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