Россия должна «уйти» с освобождённых в ходе спецоперации территорий, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По мнению дипломата, это — единственный возможный способ достичь мира.

«Единственный правдивый путь к миру – не поощрение <…> к дальнейшим территориальным претензиям, а <…> [уход России с территорий] Украины!» — написал он в одной из социальных сетей.

Ранее СМИ назвали условие, при котором переговоры по Украине в Абу-Даби приведут к прогрессу. По мнению автора публикации на портале InfoBRICS, Владимир Зеленский должен согласиться на территориальные уступки.