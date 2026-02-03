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Опубликовано 3 февраля, 09:18

Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, в ночное время российские вооружённые силы осуществили масштабную атаку на объекты на территории Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответной мерой на попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре в России.

Для реализации операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Основными целями стали предприятия ВПК, объекты энергетической системы, обеспечивающие функционирование оборонных производств, а также пункты сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. В министерстве резюмировали, что все назначенные цели были успешно поражены, а задачи, поставленные перед участниками операции, выполнены в полном объёме

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Ранее российские военные ликвидировали серией ударов объекты транспортной инфраструктуры, обслуживавшие войска ВСУ, а также уничтожены вражеские пункты дислокации украинских солдат и наёмников в 147 районах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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