Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, в ночное время российские вооружённые силы осуществили масштабную атаку на объекты на территории Украины. В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответной мерой на попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре в России.

Для реализации операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Основными целями стали предприятия ВПК, объекты энергетической системы, обеспечивающие функционирование оборонных производств, а также пункты сборки и места хранения беспилотников дальнего действия. В министерстве резюмировали, что все назначенные цели были успешно поражены, а задачи, поставленные перед участниками операции, выполнены в полном объёме

Ранее российские военные ликвидировали серией ударов объекты транспортной инфраструктуры, обслуживавшие войска ВСУ, а также уничтожены вражеские пункты дислокации украинских солдат и наёмников в 147 районах.