Армия России поразила транспортные объекты, используемые войсками ВСУ
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Российские военные за последние сутки ликивдировали серией ударов объекты транспортной инфраструктуры, обслуживавшие войска ВСУ, а также уничтожены вражеские пункты дислокации украинских солдат и наёмников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — уточняется в тексте.
Также сообщалось, что минувшей ночью российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник. А утром сталдо известно, что в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области уничтожены два состава с личным составом и техникой ВСУ, направлявшиеся для усиления оборонительных рубежей.
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