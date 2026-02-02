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Опубликовано 2 февраля, 09:44

Армия России поразила транспортные объекты, используемые войсками ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные за последние сутки ликивдировали серией ударов объекты транспортной инфраструктуры, обслуживавшие войска ВСУ, а также уничтожены вражеские пункты дислокации украинских солдат и наёмников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — уточняется в тексте.

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Также сообщалось, что минувшей ночью российские средства ПВО сбили 31 украинский беспилотник. А утром сталдо известно, что в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области уничтожены два состава с личным составом и техникой ВСУ, направлявшиеся для усиления оборонительных рубежей.

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Татьяна Миссуми
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