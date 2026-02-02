Армия России поразила транспортные объекты, используемые войсками ВСУ

Российские военные за последние сутки ликивдировали серией ударов объекты транспортной инфраструктуры, обслуживавшие войска ВСУ, а также уничтожены вражеские пункты дислокации украинских солдат и наёмников в 147 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения БПЛА, командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах», — уточняется в тексте.