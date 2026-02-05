Рамадан 2026: лучшие рецепты для сухура и ифтара. Вкусно, полезно и по правилам
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Рамадан — это особенное время, когда каждый вечерний ифтар становится маленьким праздником, а предрассветный сухур — мудрым ритуалом заботы о себе. Life.ru собрал топ-5 рецептов для сухура и ифтара, которые помогут наполнить пост и светом, и пользой.
Как правильно питаться в месяц Рамадан — лучшие блюда с рецептами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock
Правила Рамадана — сухур и ифтар
В 2026 году с заходом солнца 18 февраля и по 19 марта мусульманский мир погрузится в светлый месяц Рамадан. А это значит: особое расписание, особое настроение и, конечно, особенная кухня, где у каждого приёма пищи своя важная миссия.
Предрассветная трапеза — сухур. Её цель — дать энергию и сытость на много часов вперёд. Здесь царствуют основательные и полезные продукты: сложные углеводы в виде цельных злаков и каш, питательные творог и сыры, яйца. Всё готовится спокойно, без обилия специй, — это ваша надёжная гастрономическая броня на день.
После заката наступает время ифтара. Это — настоящее щедрое торжество! Разговляются финиками и водой, а затем накрывают почти праздничный стол. Здесь появляются ароматные супы вроде шорбы, аппетитные самсы и пироги, сочные мясные блюда, свежие салаты и сладкое изобилие десертов.
Лучшие блюда для ифтара — финики, овощи, рис, выпечка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Eryomenko
Салат табуле
Арабский салат с булгуром и овощами. Иногда булгур заменяют кускусом. На родине, в Ливане и Сирии, это блюдо нередко подают на свежих листьях.
Ингредиенты
На 4 порции нам понадобится:
- булгур – 2 стакана
- помидор – 2 шт.
- огурец – 1 шт.
- большой пучок петрушки
- оливковое масло – 3 ст. л.,
- сок одного лимона
- мята, зелёный лук, соль, чёрный перец – по вкусу
Салат «Табуле» подойдёт для утренней и вечерней трапезы. Фото © Freepik
Шаг 1: готовим булгур
Заливаем стакан булгура стаканом крутого кипятка, накрываем крышкой и оставляем на 8–10 минут пропариваться (если на упаковке не указано иное), готовую крупу разрыхляем вилкой и оставляем остывать.
Шаг 2: рубим овощи и зелень
Огурец нарезаем мелким кубиком; помидор — кубиком чуть крупнее, чтобы он дал сок; зелёный лук шинкуем тонкими колечками; петрушку и мяту рубим как можно мельче, чтобы они дали аромат.
Шаг 3: соединяем и заправляем
В просторной миске соединяем остывший булгур и все нарезанные овощи с зеленью. Приправляем солью по вкусу, сбрызгиваем хорошим оливковым маслом и выжимаем сок лимона. Тщательно перемешиваем салат и подаём в большой миске или порционно. Перед едой приправляем молотым чёрным перцем.
Чечевичный суп
Ингредиенты
Для сытного супа нам потребуется:
- чечевица – 200 г
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- картофель – 2 шт.
- томатная паста – 2 ст. л.
- растительное масло – 2 ст. л.
- вода или бульон – 1,5 л
- специи (куркума, зира, кориандр) – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Чечевичный суп богат растительным белком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Juefrateam
Шаг 1: готовим основу
Нарезаем луковицу и трём на крупной тёрке одну морковь. В разогретом казане или толстостенной кастрюле обжариваем лук с морковью на растительном масле до мягкости и лёгкого румянца. Добавляем к овощам 1–2 столовых ложки томатной пасты и щепотку любимых специй (паприка, кумин, сушёные травы). Обжариваем всё вместе ещё минуту, чтобы паста «карамелизировалась» и раскрыла свой вкус.
Шаг 2: варим до мягкости
Отправляем в казан промытую чечевицу и 2 картофелины, нарезанные кубиком. Заливаем всё водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала содержимое на 3–4 сантиметра. Доводим до кипения, затем убавляем огонь, солим, перчим по вкусу и варим под крышкой 20–25 минут, пока чечевица и картофель не станут полностью мягкими.
Шаг 3: по желанию делаем крем-суп
Если хочется супа-пюре, то погружаем блендер в кастрюлю и измельчаем суп до гладкой или слегка текстурированной консистенции. По желанию добавляем лимонный сок — будет уже турецкий акцент.
Фаршированные перцы
Ингредиенты
На 3–6 порций нам понадобится:
- говяжий фарш – 500 г
- болгарский перец – 6 средних
- лук – 1 большая головка
- морковь – 1 средняя
- чеснок – 2 зубчика
- яйцо – 1 шт.
- томатная паста – 3–4 ст. л.
- уксус – 1 ч. л.
- кипяток – 300–400 мл
- зелень, соль, перец, приправы – по вкусу
Фаршированные перцы — быстрый рецепт. Фото © Freepik
Шаг 1: готовим сочную и ароматную начинку
В фарш натираем на крупной тёрке целую луковицу — так начинка получится гораздо сочнее. Туда же выдавливаем через пресс пару зубчиков чеснока, добавляем одну натёртую морковку, горсть мелко порезанной свежей зелени (петрушка или кинза отлично подойдут) и одно яйцо. Солим, перчим по вкусу и тщательно вымешиваем всё руками до однородности и красивого, яркого цвета.
Шаг 2: подготавливаем перцы
Болгарские перцы хорошо моем. Осторожно срезаем верхнюю часть с хвостиком (это будут «крышечки», которые нам ещё понадобятся) и аккуратно вычищаем внутренности и семена.
Чтобы перцы устойчиво стояли в форме, их донышки можно слегка подрезать.
Шаг 3: собираем блюдо и отправляем запекаться
Плотно начиняем перцы подготовленным фаршем почти до самого верха и накрываем сверху отложенными «крышечками». В отдельной миске смешиваем 3–4 столовых ложки томатной пасты, щепотку любимых специй (паприка, сушёные травы), чайную ложку уксуса и около 300–400 мл кипятка. Выливаем соус в форму для запекания и ставим в неё перцы. Отправляем всё в предварительно разогретую до 200°C духовку примерно на 1–1,5 часа.
Чуду с говядиной
Традиционные дагестанские тонкие лепёшки, обжаренные на сухой сковороде. Начинка может быть из мяса, зелени, сыра, творога или тыквы.
Ингредиенты
На 8 порций нам понадобится:
- мука пшеничная – 350 г
- вода – 200 мл
- соль – 0,5 ч. л.
Для начинки:
- говядина постная – 500 г
- курдючный жир – 80 г
- лук репчатый – 140 г
- зира, семена, – 0,5 ч. л.
- паприка сладкая молотая – 0,5 ч. л.
- кориандр молотый – 0,5 ч. л.
- перец красный молотый – по вкусу
- перец чёрный молотый – по вкусу
- соль – по вкусу
- вода – 60 мл
Лепёшки чуду с говядиной и зеленью — как приготовить. Фото © Wikipedia / ZUFAr
Также потребуется немного сливочного масла для смазывания.
Шаг 1: замешиваем эластичное тесто
В миску просеиваем муку, добавляем щепотку соли и начинаем вливать воду комнатной температуры, одновременно замешивая. Вымешиваем тесто на столе не менее 5–7 минут, пока оно не станет гладким и послушным. Скатываем его в шар, заворачиваем в пищевую плёнку и оставляем отдыхать на полчаса. В это время в тесте образуется клейковина, и оно становится идеально эластичным для раскатки.
Шаг 2: готовим сочную и ароматную начинку
Пока тесто отдыхает, занимаемся фаршем. Прокручиваем говядину через мясорубку. Курдючный жир очень мелко нарезаем острым ножом. Лук чистим и крошим мельчайшим кубиком, а затем мнём его в миске руками — так он быстро даёт сок и становится мягким. Соединяем фарш, лук и жир в одной миске. Приправляем смесь молотым кориандром, паприкой, размятыми в ладонях семенами зиры, свежемолотым чёрным и красным перцем. Солим по вкусу и очень тщательно вымешиваем. Вливаем немного холодной воды и снова перемешиваем, чтобы начинка была сочной.
Шаг 3: формируем и начиняем чуду
Отдохнувшее тесто делим на 8 равных частей, скатываем из каждой шарик и накрываем плёнкой, чтобы не обветрилось. Начинку тоже делим на 8 порций. Работаем с одним шариком за раз: на припылённой мукой поверхности раскатываем его в тончайшую лепёшку круглой или овальной формы толщиной около 2 мм. Для удобства слегка складываем её пополам, чтобы наметить центр, и снова раскрываем. На одну половину выкладываем порцию фарша, распределяя его ровным слоем и отступая от края примерно на сантиметр.
Шаг 4: запечатываем лепёшки и обжариваем до румяности
Накрываем начинку второй половиной теста и аккуратно, но плотно защипываем края. Если есть фигурное колёсико для теста, проходимся им по краю — это и запечатает шов надёжнее, и сделает его красивым. Хорошо разогреваем на плите толстую, лучше чугунную, сковороду. Выкладываем чуду на сухую раскалённую поверхность и обжариваем на средне-сильном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появятся коричневые пятнышки.
Шаг 5: собираем стопку и подаём с маслом
Готовую горячую лепёшку сразу же выкладываем на блюдо и обильно смазываем кусочком сливочного масла. Пока одна чуду жарится, формируем следующую, поэтому их идеально готовить вдвоём. Складываем готовые лепёшки стопкой — так они остаются нежными и тёплыми.
Баклажаны «имам баялды»
Блюдо турецкой, а также греческой и болгарской кухни из запечённых баклажанов. Название буквально переводится как «имам упал в обморок» — от вкуса и аромата.
Баклажаны по-турецки «Имам баялды». Фото © Wikipedia / AlexanderVanLoon.
Ингредиенты
Для шести порций понадобится:
- 6 баклажанов
- 2 средние красные луковицы
- 4 средних помидора
- 1 сладкий перец
- 4 зубчика чеснока
- 5–6 веточек петрушки или кинзы
- 4 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. молотой зиры
- соль, молотый чёрный перец
- 1 ч. л. сахара (по желанию)
- молотые грецкие орехи (по желанию)
Шаг 1: разогреваем духовку
Разогреваем духовку до 220 °С. Застилаем противень фольгой или пергаментом и мажем оливковым маслом.
Шаг 2: подготавливаем баклажаны
Используя овощечистку, срезаем часть кожи баклажанов, чтобы получились широкие полоски. Надрезаем баклажаны вдоль, но не прорезаем их полностью. Солим баклажаны внутри и снаружи, кладём их в дуршлаг и оставляем на 30 минут.
Шаг 3: запекаем баклажаны
Кладём баклажаны на подготовленный противень и запекаем 20 минут.
Шаг 4: готовим начинку
Чистим и измельчаем лук и чеснок, режем петрушку или кинзу. У сладкого перца удаляем семена и перегородки, нарезаем кубиками. Помидоры припускаем в кипятке, снимаем кожицу и тоже измельчаем. Разогреваем в сковороде 2 ст. л. оливкового масла и обжариваем лук до мягкости. Добавляем перец и чеснок, жарим ещё 7–10 минут, солим и перчим. Кладём помидоры и томатную пасту, зиру и петрушку. Если нужно, добавляем сахар и грецкие орехи. Тушим 5 минут и снимаем с огня.
Шаг 5: начиняем и запекаем
Уменьшаем температуру духовки до 180 °С. Кладём баклажаны в форму для запекания и наполняем их томатной смесью. Сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем в форму 2 ст. ложки воды и выпекаем 40–45 мин. Лучше подавать блюдо тёплым, с рисом и натуральным йогуртом.
Блюдо для сухура — овсяная каша с урбечем и сухофруктами
Блюдо из цельного зерна идеально подойдёт для утренней трапезы, так как насыщает длинными углеводами.
Ингредиенты
Для сытной каши нам нужно:
- цельные зёрна овсянки – 1 стакан
- молоко – 2 стакана
- соль – 1 щепотка
- сахар – 1 ст. л
- сливочное масло – 50 г
- урбеч, сухофрукты – по вкусу
Что лучше есть на сухур — каша с сухофруктами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ixel-Shot
Шаг 1: подготавливаем овсянку
Зёрна заливаем водой и оставляем на полчаса-час, чтобы сократить время варки.
Шаг 2: варим кашу
В толстостенную кастрюлю наливаем молоко и ставим на небольшой огонь, чтобы оно постепенно доходило до кипения. Как только на поверхности появятся первые пузырьки, всыпаем подготовленную овсянку. Помешиваем, чтобы избежать комочков, и убавляем огонь до минимума. Провариваем кашу 15–20 минут, иногда помешивая.
Шаг 3: даём отдохнуть
Снимаем кастрюлю с огня, накрываем плотной крышкой и оставляем томиться ещё минут на 5. За это время зёрна станут ещё более нежными. Затем добавляем кусочек сливочного масла, снова закрываем крышкой и даём постоять ещё 5 минут. Масло равномерно растопится и сделает вкус по-настоящему бархатным.
Шаг 4: подаём к столу
Чтобы энергии хватило до самого ифтара, мы добавляем в кашу несколько штук распаренного чернослива и кураги, а сверху выкладываем пару ложек льняного или миндального урбеча. Эти ингредиенты дают мощный заряд клетчатки, полезных жиров и натуральной сладости.
Рекомендации по питанию во время Рамадана
Делайте ставку на натуральное
Забудьте о сложных рецептах и тяжёлых соусах. Отдавайте предпочтение простым, цельным продуктам, приготовленным щадящим способом: тушение, запекание, варка на пару, чтобы устроить перезагрузку для вкусовых рецепторов и пищеварения!
Белковые блюда — для сухура
Чтобы не мечтать о еде до ифтара, зарядитесь энергией с утра! Сытные яйца, творог, полезные бобовые, мясо или рыба с гарниром из крупы станут надёжным топливом. Это главный секрет бодрости.
Пейте воду с умом
Золотое правило: начинайте каждый приём пищи со стакана чистой воды. А вот делать из ночи «водопой» — большая ошибка. Пейте равномерно от ифтара до сухура и забудьте про солёности и копчёности — они главные провокаторы жажды.
Соблюдая пост в Рамадан, пейте равномерно в дозволенное время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lordn
Выбирайте натуральные сладости
Победить тягу к сладкому после ифтара помогут натуральные альтернативы: финики, мёд (употребление этих продуктов — сунна!), курага или пастила. Откажитесь от магазинных тортов и пирожных — они дают пустые калории и тяжесть, а не радость.
Ориентируйтесь на свой ритм жизни
Предстоит активный день с физическим трудом? Сухур должен быть основательным, с горячим белковым блюдом. Если есть возможность отдохнуть, сделайте упор на лёгкие медленные углеводы (каши) и творог.
Желаем вам провести священный месяц в мире, здравии и кругу родных и близких. Пусть приготовление этих блюд станет для вас выражением заботы, а их вкус наполнит ваши трапезы теплом. Рамадан карим!