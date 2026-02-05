Рамадан 2026: лучшие рецепты для сухура и ифтара. Вкусно, полезно и по правилам Оглавление Правила Рамадана — сухур и ифтар Салат табуле Ингредиенты Шаг 1: готовим булгур Шаг 2: рубим овощи и зелень Шаг 3: соединяем и заправляем Чечевичный суп Ингредиенты Шаг 1: готовим основу Шаг 2: варим до мягкости Шаг 3: по желанию делаем крем-суп Фаршированные перцы Ингредиенты Шаг 1: готовим сочную и ароматную начинку Шаг 2: подготавливаем перцы Шаг 3: собираем блюдо и отправляем запекаться Чуду с говядиной Ингредиенты Шаг 1: замешиваем эластичное тесто Шаг 2: готовим сочную и ароматную начинку Шаг 3: формируем и начиняем чуду Шаг 4: запечатываем лепёшки и обжариваем до румяности Шаг 5: собираем стопку и подаём с маслом Баклажаны «имам баялды» Ингредиенты Шаг 1: разогреваем духовку Шаг 2: подготавливаем баклажаны Шаг 3: запекаем баклажаны Шаг 4: готовим начинку Шаг 5: начиняем и запекаем Блюдо для сухура — овсяная каша с урбечем и сухофруктами Ингредиенты Шаг 1: подготавливаем овсянку Шаг 2: варим кашу Шаг 3: даём отдохнуть Шаг 4: подаём к столу Рекомендации по питанию во время Рамадана Делайте ставку на натуральное Белковые блюда — для сухура Пейте воду с умом Выбирайте натуральные сладости Ориентируйтесь на свой ритм жизни Рамадан — это особенное время, когда каждый вечерний ифтар становится маленьким праздником, а предрассветный сухур — мудрым ритуалом заботы о себе. Life.ru собрал топ-5 рецептов для сухура и ифтара, которые помогут наполнить пост и светом, и пользой. 21928 21928 Как правильно питаться в месяц Рамадан — лучшие блюда с рецептами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Правила Рамадана — сухур и ифтар

В 2026 году с заходом солнца 18 февраля и по 19 марта мусульманский мир погрузится в светлый месяц Рамадан. А это значит: особое расписание, особое настроение и, конечно, особенная кухня, где у каждого приёма пищи своя важная миссия.

Предрассветная трапеза — сухур. Её цель — дать энергию и сытость на много часов вперёд. Здесь царствуют основательные и полезные продукты: сложные углеводы в виде цельных злаков и каш, питательные творог и сыры, яйца. Всё готовится спокойно, без обилия специй, — это ваша надёжная гастрономическая броня на день.

После заката наступает время ифтара. Это — настоящее щедрое торжество! Разговляются финиками и водой, а затем накрывают почти праздничный стол. Здесь появляются ароматные супы вроде шорбы, аппетитные самсы и пироги, сочные мясные блюда, свежие салаты и сладкое изобилие десертов.

Лучшие блюда для ифтара — финики, овощи, рис, выпечка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Eryomenko

Салат табуле

Арабский салат с булгуром и овощами. Иногда булгур заменяют кускусом. На родине, в Ливане и Сирии, это блюдо нередко подают на свежих листьях.

Ингредиенты

На 4 порции нам понадобится:

булгур – 2 стакана

помидор – 2 шт.

огурец – 1 шт.

большой пучок петрушки

оливковое масло – 3 ст. л.,

сок одного лимона

мята, зелёный лук, соль, чёрный перец – по вкусу

Салат «Табуле» подойдёт для утренней и вечерней трапезы. Фото © Freepik

Шаг 1: готовим булгур

Заливаем стакан булгура стаканом крутого кипятка, накрываем крышкой и оставляем на 8–10 минут пропариваться (если на упаковке не указано иное), готовую крупу разрыхляем вилкой и оставляем остывать.

Шаг 2: рубим овощи и зелень

Огурец нарезаем мелким кубиком; помидор — кубиком чуть крупнее, чтобы он дал сок; зелёный лук шинкуем тонкими колечками; петрушку и мяту рубим как можно мельче, чтобы они дали аромат.

Шаг 3: соединяем и заправляем

В просторной миске соединяем остывший булгур и все нарезанные овощи с зеленью. Приправляем солью по вкусу, сбрызгиваем хорошим оливковым маслом и выжимаем сок лимона. Тщательно перемешиваем салат и подаём в большой миске или порционно. Перед едой приправляем молотым чёрным перцем.

Чечевичный суп

Ингредиенты

Для сытного супа нам потребуется:

чечевица – 200 г

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

картофель – 2 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

вода или бульон – 1,5 л

специи (куркума, зира, кориандр) – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Чечевичный суп богат растительным белком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Juefrateam

Шаг 1: готовим основу

Нарезаем луковицу и трём на крупной тёрке одну морковь. В разогретом казане или толстостенной кастрюле обжариваем лук с морковью на растительном масле до мягкости и лёгкого румянца. Добавляем к овощам 1–2 столовых ложки томатной пасты и щепотку любимых специй (паприка, кумин, сушёные травы). Обжариваем всё вместе ещё минуту, чтобы паста «карамелизировалась» и раскрыла свой вкус.

Шаг 2: варим до мягкости

Отправляем в казан промытую чечевицу и 2 картофелины, нарезанные кубиком. Заливаем всё водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала содержимое на 3–4 сантиметра. Доводим до кипения, затем убавляем огонь, солим, перчим по вкусу и варим под крышкой 20–25 минут, пока чечевица и картофель не станут полностью мягкими.

Шаг 3: по желанию делаем крем-суп

Если хочется супа-пюре, то погружаем блендер в кастрюлю и измельчаем суп до гладкой или слегка текстурированной консистенции. По желанию добавляем лимонный сок — будет уже турецкий акцент.

Фаршированные перцы

Ингредиенты

На 3–6 порций нам понадобится:

говяжий фарш – 500 г

болгарский перец – 6 средних

лук – 1 большая головка

морковь – 1 средняя

чеснок – 2 зубчика

яйцо – 1 шт.

томатная паста – 3–4 ст. л.

уксус – 1 ч. л.

кипяток – 300–400 мл

зелень, соль, перец, приправы – по вкусу

Фаршированные перцы — быстрый рецепт. Фото © Freepik

Шаг 1: готовим сочную и ароматную начинку

В фарш натираем на крупной тёрке целую луковицу — так начинка получится гораздо сочнее. Туда же выдавливаем через пресс пару зубчиков чеснока, добавляем одну натёртую морковку, горсть мелко порезанной свежей зелени (петрушка или кинза отлично подойдут) и одно яйцо. Солим, перчим по вкусу и тщательно вымешиваем всё руками до однородности и красивого, яркого цвета.

Шаг 2: подготавливаем перцы

Болгарские перцы хорошо моем. Осторожно срезаем верхнюю часть с хвостиком (это будут «крышечки», которые нам ещё понадобятся) и аккуратно вычищаем внутренности и семена.

Чтобы перцы устойчиво стояли в форме, их донышки можно слегка подрезать.

Шаг 3: собираем блюдо и отправляем запекаться

Плотно начиняем перцы подготовленным фаршем почти до самого верха и накрываем сверху отложенными «крышечками». В отдельной миске смешиваем 3–4 столовых ложки томатной пасты, щепотку любимых специй (паприка, сушёные травы), чайную ложку уксуса и около 300–400 мл кипятка. Выливаем соус в форму для запекания и ставим в неё перцы. Отправляем всё в предварительно разогретую до 200°C духовку примерно на 1–1,5 часа.

Чуду с говядиной

Традиционные дагестанские тонкие лепёшки, обжаренные на сухой сковороде. Начинка может быть из мяса, зелени, сыра, творога или тыквы.

Ингредиенты

На 8 порций нам понадобится:

мука пшеничная – 350 г

вода – 200 мл

соль – 0,5 ч. л.

Для начинки:

говядина постная – 500 г

курдючный жир – 80 г

лук репчатый – 140 г

зира, семена, – 0,5 ч. л.

паприка сладкая молотая – 0,5 ч. л.

кориандр молотый – 0,5 ч. л.

перец красный молотый – по вкусу

перец чёрный молотый – по вкусу

соль – по вкусу

вода – 60 мл

Лепёшки чуду с говядиной и зеленью — как приготовить. Фото © Wikipedia / ZUFAr

Также потребуется немного сливочного масла для смазывания.

Шаг 1: замешиваем эластичное тесто

В миску просеиваем муку, добавляем щепотку соли и начинаем вливать воду комнатной температуры, одновременно замешивая. Вымешиваем тесто на столе не менее 5–7 минут, пока оно не станет гладким и послушным. Скатываем его в шар, заворачиваем в пищевую плёнку и оставляем отдыхать на полчаса. В это время в тесте образуется клейковина, и оно становится идеально эластичным для раскатки.

Шаг 2: готовим сочную и ароматную начинку

Пока тесто отдыхает, занимаемся фаршем. Прокручиваем говядину через мясорубку. Курдючный жир очень мелко нарезаем острым ножом. Лук чистим и крошим мельчайшим кубиком, а затем мнём его в миске руками — так он быстро даёт сок и становится мягким. Соединяем фарш, лук и жир в одной миске. Приправляем смесь молотым кориандром, паприкой, размятыми в ладонях семенами зиры, свежемолотым чёрным и красным перцем. Солим по вкусу и очень тщательно вымешиваем. Вливаем немного холодной воды и снова перемешиваем, чтобы начинка была сочной.

Шаг 3: формируем и начиняем чуду

Отдохнувшее тесто делим на 8 равных частей, скатываем из каждой шарик и накрываем плёнкой, чтобы не обветрилось. Начинку тоже делим на 8 порций. Работаем с одним шариком за раз: на припылённой мукой поверхности раскатываем его в тончайшую лепёшку круглой или овальной формы толщиной около 2 мм. Для удобства слегка складываем её пополам, чтобы наметить центр, и снова раскрываем. На одну половину выкладываем порцию фарша, распределяя его ровным слоем и отступая от края примерно на сантиметр.

Шаг 4: запечатываем лепёшки и обжариваем до румяности

Накрываем начинку второй половиной теста и аккуратно, но плотно защипываем края. Если есть фигурное колёсико для теста, проходимся им по краю — это и запечатает шов надёжнее, и сделает его красивым. Хорошо разогреваем на плите толстую, лучше чугунную, сковороду. Выкладываем чуду на сухую раскалённую поверхность и обжариваем на средне-сильном огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны, пока не появятся коричневые пятнышки.

Шаг 5: собираем стопку и подаём с маслом

Готовую горячую лепёшку сразу же выкладываем на блюдо и обильно смазываем кусочком сливочного масла. Пока одна чуду жарится, формируем следующую, поэтому их идеально готовить вдвоём. Складываем готовые лепёшки стопкой — так они остаются нежными и тёплыми.

Баклажаны «имам баялды»

Блюдо турецкой, а также греческой и болгарской кухни из запечённых баклажанов. Название буквально переводится как «имам упал в обморок» — от вкуса и аромата.

Баклажаны по-турецки «Имам баялды». Фото © Wikipedia / AlexanderVanLoon.

Ингредиенты

Для шести порций понадобится:

6 баклажанов

2 средние красные луковицы

4 средних помидора

1 сладкий перец

4 зубчика чеснока

5–6 веточек петрушки или кинзы

4 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. молотой зиры

соль, молотый чёрный перец

1 ч. л. сахара (по желанию)

молотые грецкие орехи (по желанию)

Шаг 1: разогреваем духовку

Разогреваем духовку до 220 °С. Застилаем противень фольгой или пергаментом и мажем оливковым маслом.

Шаг 2: подготавливаем баклажаны

Используя овощечистку, срезаем часть кожи баклажанов, чтобы получились широкие полоски. Надрезаем баклажаны вдоль, но не прорезаем их полностью. Солим баклажаны внутри и снаружи, кладём их в дуршлаг и оставляем на 30 минут.

Шаг 3: запекаем баклажаны

Кладём баклажаны на подготовленный противень и запекаем 20 минут.

Шаг 4: готовим начинку

Чистим и измельчаем лук и чеснок, режем петрушку или кинзу. У сладкого перца удаляем семена и перегородки, нарезаем кубиками. Помидоры припускаем в кипятке, снимаем кожицу и тоже измельчаем. Разогреваем в сковороде 2 ст. л. оливкового масла и обжариваем лук до мягкости. Добавляем перец и чеснок, жарим ещё 7–10 минут, солим и перчим. Кладём помидоры и томатную пасту, зиру и петрушку. Если нужно, добавляем сахар и грецкие орехи. Тушим 5 минут и снимаем с огня.

Шаг 5: начиняем и запекаем

Уменьшаем температуру духовки до 180 °С. Кладём баклажаны в форму для запекания и наполняем их томатной смесью. Сбрызгиваем оливковым маслом, добавляем в форму 2 ст. ложки воды и выпекаем 40–45 мин. Лучше подавать блюдо тёплым, с рисом и натуральным йогуртом.

Блюдо для сухура — овсяная каша с урбечем и сухофруктами

Блюдо из цельного зерна идеально подойдёт для утренней трапезы, так как насыщает длинными углеводами.

Ингредиенты

Для сытной каши нам нужно:

цельные зёрна овсянки – 1 стакан

молоко – 2 стакана

соль – 1 щепотка

сахар – 1 ст. л

сливочное масло – 50 г

урбеч, сухофрукты – по вкусу

Что лучше есть на сухур — каша с сухофруктами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ixel-Shot

Шаг 1: подготавливаем овсянку

Зёрна заливаем водой и оставляем на полчаса-час, чтобы сократить время варки.

Шаг 2: варим кашу

В толстостенную кастрюлю наливаем молоко и ставим на небольшой огонь, чтобы оно постепенно доходило до кипения. Как только на поверхности появятся первые пузырьки, всыпаем подготовленную овсянку. Помешиваем, чтобы избежать комочков, и убавляем огонь до минимума. Провариваем кашу 15–20 минут, иногда помешивая.

Шаг 3: даём отдохнуть

Снимаем кастрюлю с огня, накрываем плотной крышкой и оставляем томиться ещё минут на 5. За это время зёрна станут ещё более нежными. Затем добавляем кусочек сливочного масла, снова закрываем крышкой и даём постоять ещё 5 минут. Масло равномерно растопится и сделает вкус по-настоящему бархатным.

Шаг 4: подаём к столу

Чтобы энергии хватило до самого ифтара, мы добавляем в кашу несколько штук распаренного чернослива и кураги, а сверху выкладываем пару ложек льняного или миндального урбеча. Эти ингредиенты дают мощный заряд клетчатки, полезных жиров и натуральной сладости.

Рекомендации по питанию во время Рамадана

Делайте ставку на натуральное

Забудьте о сложных рецептах и тяжёлых соусах. Отдавайте предпочтение простым, цельным продуктам, приготовленным щадящим способом: тушение, запекание, варка на пару, чтобы устроить перезагрузку для вкусовых рецепторов и пищеварения!

Белковые блюда — для сухура

Чтобы не мечтать о еде до ифтара, зарядитесь энергией с утра! Сытные яйца, творог, полезные бобовые, мясо или рыба с гарниром из крупы станут надёжным топливом. Это главный секрет бодрости.

Пейте воду с умом

Золотое правило: начинайте каждый приём пищи со стакана чистой воды. А вот делать из ночи «водопой» — большая ошибка. Пейте равномерно от ифтара до сухура и забудьте про солёности и копчёности — они главные провокаторы жажды.

Соблюдая пост в Рамадан, пейте равномерно в дозволенное время. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lordn

Выбирайте натуральные сладости

Победить тягу к сладкому после ифтара помогут натуральные альтернативы: финики, мёд (употребление этих продуктов — сунна!), курага или пастила. Откажитесь от магазинных тортов и пирожных — они дают пустые калории и тяжесть, а не радость.

Ориентируйтесь на свой ритм жизни

Предстоит активный день с физическим трудом? Сухур должен быть основательным, с горячим белковым блюдом. Если есть возможность отдохнуть, сделайте упор на лёгкие медленные углеводы (каши) и творог.

Желаем вам провести священный месяц в мире, здравии и кругу родных и близких. Пусть приготовление этих блюд станет для вас выражением заботы, а их вкус наполнит ваши трапезы теплом. Рамадан карим!