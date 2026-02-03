Российские СМИ предложили меры борьбы с «юридическим экстремизмом»

Более 200 российских СМИ объединились, чтобы предложить системные меры поддержки отрасли и борьбы с «юридическим экстремизмом». Результаты исследования и конкретные законодательные инициативы представили на заседании в Госдуме.

По данным Ассоциации руководителей медиа, за последнее десятилетие мошенники через суды вынудили выплатить более 1,5 млрд рублей за якобы неправомерное использование фотографий в интернете. От их действий пострадали не только СМИ, но и госучреждения, вузы и малый бизнес.

«Нам всего лишь нужно исключить из объектов доверительного управления фотографии. И это не новинка законодательства... это с минимальными, нулевыми тратами решает глобальную проблему», — предложил медиаюрист Михаил Хохолков, его слова приводит РИА «ФедералПресс».

Также Ассоциация настаивает на необходимости создания отраслевого реестра СМИ и других мер поддержки. Как отметила глава Ассоциации Надежда Плотникова, устойчивость медиаиндустрии — это вопрос информационного суверенитета страны.

Работа в этом направлении уже началась. Как сообщил председатель профильного комитета Госдумы Сергей Боярский, парламентарии начали разбор обращений организаций, пострадавших от серийных исков за фотографии. По его словам, проблема затронула не только СМИ, но и турагентства, аптеки и даже детские сады. По итогам встречи с медиаруководителями были направлены депутатские запросы, и в отношении ряда лиц, системно подающих такие иски, начата оперативно-розыскная деятельность.