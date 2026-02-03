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Опубликовано 3 февраля, 12:00

Украинский FPV-дрон ударил по трассе под Донецком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Украинские военные второй раз за последние три дня атаковали грузовой автомобиль на объездной трассе Донецка. Удар FPV-дрона пришелся на участок дороги в Макеевке, сообщает РИА «Новости».

В результате атаки фура загорелась. По предварительной информации, водитель не пострадал. В управлении администрации главы и правительства ДНР уточнили, что удар был нанесён беспилотником-камикадзе около 09:25.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 09:25 — трасса ДКАД (Ясиноватский м.о.): БПЛА-камикадзе», — сообщили в ведомстве, занимающемся документированием военных преступлений Украины.

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Ранее Life.ru писал, что в ДНР иностранные наёмники спутали российского бойца с украинцем. Не получив ответа, они ушли. Командир уверен, что ВС РФ противостояли иностранцам, но не может сказать, на каком именно языке они говорили.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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