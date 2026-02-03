Милонов призвал авиакомпании не зарабатывать на семьях и бесплатно сажать родных рядом
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Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru поддержал предложение обязать авиакомпании бесплатно предоставлять места рядом для всех членов семьи, а не только детям и одному из родителей. Парламентарий считает, что перевозчики ничего не потеряют от этого.
Это хорошая идея, безусловно, я такую идею поддерживаю, потому что она логична. Не только дети нуждаются в помощи, но и, предположим, более старшие члены семьи. Да и в целом авиакомпания ничего от этого не теряет, с неё не убудет. А то, что она на этом не заработает, ну пусть зарабатывает на тех, кто хочет непременно место в начале салона, у окна и так далее. А на семьях можно не церемониться.
Депутат напомнил, что для большой семьи заранее бронировать и выкупать соседние места часто финансово обременительно. По его словам, ранее в ходе переговоров с авиакомпаниями некоторые перевозчики соглашались гарантированно сажать вместе лишь мать и ребёнка. Однако этого недостаточно. Во время перелёта члены семьи могут нуждаться в поддержке друг друга, также порой нужна помощь в присмотре за ребёнком, заключил депутат.
Напомним, что ранее общественники направили в Минтранс обращение с просьбой обязать российские авиакомпании бесплатно выдавать места членам семьи рядом друг с другом. В заявлении они указали на недостатки действующих правил, которые гарантируют бесплатную совместную посадку лишь для ребёнка до 12 лет и одного сопровождающего его взрослого. При стандартной онлайн-регистрации без оплаты выбора места перевозчики часто рассаживают в разных частях салона других родственников, например супругов, пожилых родителей или подростков старше 12 лет.
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