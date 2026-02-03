Милонов призвал авиакомпании не зарабатывать на семьях и бесплатно сажать родных рядом

Это хорошая идея, безусловно, я такую идею поддерживаю, потому что она логична. Не только дети нуждаются в помощи, но и, предположим, более старшие члены семьи. Да и в целом авиакомпания ничего от этого не теряет, с неё не убудет. А то, что она на этом не заработает, ну пусть зарабатывает на тех, кто хочет непременно место в начале салона, у окна и так далее. А на семьях можно не церемониться.