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Опубликовано 3 февраля, 12:52

В ХМАО ветеран СВО собирает из старых автомобилей багги для фронта

Багги, которые ветеран СВО собирает в Югре. Обложка © Telegram / Телеканал «ЮГРА»

Багги, которые ветеран СВО собирает в Югре. Обложка © Telegram / Телеканал «ЮГРА»

Ветеран спецоперации из Югры наладил производство багги для нужд фронта. Как передаёт телеканал «ЮГРА», их собирают из старых отечественных автомобилей автомобилей. Небольшое семейное предприятие работает в Ханты-Мансийске.

Уже пять автомобилей прошли боевое крещение, и скоро шестой отправится на передовую. Антон и Анастасия Полянские, а также их команда собирают каждую новую машину по индивидуальным проектам — с учётом потребностей бойцов.

Полянский усиливает рамы, перебирает старые автомобили, устанавливает мощные моторы и адаптирует технику под реалии фронта. С помощью таких багги бойцы могут эвакуировать раненых, вести контроль за беспилотниками, устанавливать на них миномёт или турель. Сборка одного экземпляра занимает около двух недель, после чего следуют испытания.

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Матвей Константинов
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