В ХМАО ветеран СВО собирает из старых автомобилей багги для фронта

Ветеран спецоперации из Югры наладил производство багги для нужд фронта. Как передаёт телеканал «ЮГРА», их собирают из старых отечественных автомобилей автомобилей. Небольшое семейное предприятие работает в Ханты-Мансийске.

Уже пять автомобилей прошли боевое крещение, и скоро шестой отправится на передовую. Антон и Анастасия Полянские, а также их команда собирают каждую новую машину по индивидуальным проектам — с учётом потребностей бойцов.

Полянский усиливает рамы, перебирает старые автомобили, устанавливает мощные моторы и адаптирует технику под реалии фронта. С помощью таких багги бойцы могут эвакуировать раненых, вести контроль за беспилотниками, устанавливать на них миномёт или турель. Сборка одного экземпляра занимает около двух недель, после чего следуют испытания.

Ранее школьник из Кургана пожертвовал свой питбайк на нужды СВО, и его подарок спас жизнь офицеру. Парню вручили благодарственное письмо.