В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида

В Госдуме готовят новый закон, карающий за искажение истории Великой Отечественной войны. Депутаты планируют в приоритетном порядке рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида советского народа нацистами.

Инициатива, как сообщил спикер Вячеслав Володин, предполагает дополнение Уголовного кодекса. Под запрет попадут публичное отрицание факта геноцида, оскорбление памяти жертв, а также уничтожение или осквернение их захоронений.

Володин отметил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 миллионов человек, а суды в 33 регионах России уже признали эти преступления геноцидом. По его словам, инициатива позволит усилить правовую защиту исторической памяти и более эффективно противостоять попыткам обеления преступлений нацизма. Законопроект уже направлен в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому генеральному прокурору Дмитрию Горе предъявить материальный счёт странам, виновным в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что счёт должен быть номинирован не в долларах США, так как эта валюта стремительно обесценивается. Целью данной меры Лукашенко назвал осознание ответственными странами масштаба нанесённого ущерба.