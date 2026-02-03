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Опубликовано 3 февраля, 13:46

Зеленский заявил о внесении правок в работу украинских переговорщиков после удара ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Действия украинской переговорной группы будут пересмотрены в свете недавних масштабных ударов ВС России по оборонным предприятиям. Об этом заявил Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

«После сегодняшнего удара РФ работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — сказал Зеленский.

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Министерство обороны России ранее сообщило, что в ночь на 3 февраля российские войска нанесли удары по объектам ВПК Украины. По заявлению ведомства, все намеченные цели были успешно поражены. Также в Минобороны подчеркнули, что данные действия стали ответной мерой на попытки Киева наносить удары по гражданской инфраструктуре в РФ.

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Наталья Демьянова
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