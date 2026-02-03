Любые военные силы НАТО, находящиеся на территории Украины, будут считаться законной целью для российских войск. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат подчеркнул, что Евросоюз и НАТО не могут быть нейтральными участниками в урегулировании конфликта, так как, по его мнению, изначально были нацелены на его продолжение.

«Евросоюз и НАТО изначально были нацелены на продолжение конфликта... На их позицию могут повлиять только наши удары по ним. Если будут продолжать в том же духе, они их дождутся. Это абсолютно законная цель», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, именно поэтому ни Евросоюз, ни НАТО не имеют места за столом переговоров о мире. Их присутствие на Украине, согласно его позиции, легитимизирует ответные действия со стороны России.