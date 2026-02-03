Якутский боец рассказал, как «повстречал» старца и воскрес по пути в морг после ранения на СВО

Боец из Якутии Дьулустаан Иванов пережил клиническую смерть после тяжёлого ранения снайпером и неожиданно очнулся по дороге в морг. Он рассказал о своём чудесном спасении и о видении старца, который вернул его к жизни.

Дьулустаан Иванов. Фото © kp.ru / личный архив бойца

В декабре 2022 года Дьулустаан, служивший в штурмовом отряде «Якут», получил сквозное пулевое ранение в спину при строительстве блиндажа. Пуля повредила спинной мозг, печень и лёгкие. В полевом госпитале у него остановилось сердце, и врачи констатировали смерть. Когда тело везли в морг, сопровождавшая медсестра упала в обморок — боец открыл глаза.

«Я не понимал, что происходит... Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: «Тебе ещё рано», — вспоминает Дьулустаан в интервью kp.ru о видении седовласого старца с крестом.

После этого случая боец крестился прямо в больничной палате. Почти год он провёл в реабилитации, передвигаясь на инвалидной коляске, но смог восстановиться. Сейчас, вернувшись к активной жизни, он помогает другим раненым бойцам, вдохновляя их своим примером.

Истории чудесного спасения на фронте иногда граничат с невероятным. Другой участник СВО, контрактник из Татарстана с позывным Рыбак, выжил в жестоком бою, сутки пролежав на поле и притворяясь мёртвым, пока над ним кружили вражеские дроны и работал снайпер. После эвакуации раненых товарищей он остался один и смог отползти к своим лишь с наступлением темноты, замирая при каждом появлении БПЛА.