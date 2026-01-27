Российский боец притворился мёртвым на поле боя и выжил под огнём ВСУ

Участник СВО из Татарстана выжил в жестоком бою с украинскими военнослужащими, притворившись мёртвым. Рассказ солдата приводит портал Tatar-inform. Родом 36-летний боец из Заинска, на фронте у него позывной Рыбак.

Контракт мужчина подписал в 2022 году и сразу ушёл на передовую. Его специальность – оператор автоматического гранатомёта. За годы службы солдат уже сменил несколько направлений, пережил тяжёлые бои, ранения и потери. Тот день навсегда остался у него в памяти. Российские военные штурмовали вражеские позиции. Подразделение Рыбака понесло значительные потери, раненых пришлось эвакуировать под огнём.

«Я всех перевязал, жгуты наложил. Они уползли, полкилометра ползли. А я остался», — вспоминает боец.

Военный не успел эвакуироваться, над полем боя начали кружить украинские дроны, противник следил за местностью. Рыбак долгое время лежал неподвижно. Когда начало темнеть, попытался отползти, но тут ВСУ открыли огонь, подключился снайпер. По словам Рыбака, время будто замерло, но он не сдавался. Отступать к своим ему пришлось по открытому полю — ползти буквально по сантиметру, замирая и притворяясь мёртвым при появлении чужих БПЛА. Всё закончилось хорошо.

Позже российские штурмовики вновь пошли в атаку и отбросили врага, но тот смертельный бой Рыбак запомнил навсегда. Сейчас он в отпуске и планирует скоро вновь вернуться в ряды ВС РФ, чтобы дойти до Победы.

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