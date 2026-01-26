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Опубликовано 26 января, 13:19

Потерявший ногу на СВО мастер спорта из ДНР рассказал, как помогает российским бойцам

Сергей Гавринев. Обложка © личный архив / RT

Сергей Гавринев. Обложка © личный архив / RT

Ветеран СВО, мастер спорта по тяжёлой атлетике Сергей Гавринев, получив в 2022 году тяжёлое ранение и лишившись ноги, не только вернулся к активной жизни, но и помогает в реабилитации другим раненым. После атаки ВСУ его вынесли с поля боя товарищи, а своевременно наложенный жгут позволил избежать критической кровопотери.

До мобилизации Сергей 16 лет работал школьным учителем физкультуры и достиг высоких результатов в пауэрлифтинге, став чемпионом ДНР. После ампутации, благодаря отличной физической подготовке, он быстро адаптировался к протезу, через неделю отказался от костылей. Сейчас ветеран снова преподаёт физкультуру в школе и работает инструктором по ЛФК в центре протезирования в Горловке, где помогает бойцам пройти реабилитацию и вернуться к нормальной жизни.

«Я не только помогаю ребятам осваиваться на протезах и разрабатываю комплексы упражнений, но и своим примером стараюсь показывать, что после ампутации жизнь не заканчивается», — рассказал ветеран в интервью RT.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил в новых законах улучшать положение ветеранов СВО. Любые законодательные изменения в стране ни в коем случае не должны ущемлять права участников специальной военной операции, подчеркнул глава государства.

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Борис Эльфанд
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