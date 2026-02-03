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Опубликовано 3 февраля, 15:08

«Инструмент сдерживания»: Боец СВО ответил на слова Рютте о войсках стран Запада на Украине

Участник СВО Новиков: Западу нужен вечный плацдарм на Украине против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Публичное заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможном размещении войск на Украине свидетельствует о готовности Запада создать там постоянный плацдарм. Такое мнение озвучил участник СВО, боец отряда «Хопёр» Минобороны России Василий Новиков.

Комментируя слова Марка Рютте, произнесённые с трибуны Верховной Рады, Новиков заявил, что это не просто риторика, а признак реальных намерений.

«Они уже мысленно и политически готовы к вводу войск», — подчеркнул он в интервью сайту MK.ru.

По его оценке, Запад стремится использовать Украину в качестве инструмента для сдерживания России и закрепления своего военно-политического влияния на подконтрольных Киеву территориях. Это, по словам бойца, превращает страну в постоянный плацдарм для альянса.

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Напомним, в западной прессе появились сообщения о том, что НАТО при поддержке США в качестве гарантий безопасности Киеву готовит военный ответ России, который произойдёт в случае нарушения будущего перемирия. На этом фоне в России звучат жёсткие предупреждения. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал такие публикации попыткой давления и заявил, что любые военные силы альянса, появившиеся на Украине, будут считаться законной целью для ударов Армии РФ.

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Юрий Лысенко
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