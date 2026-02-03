Публичное заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможном размещении войск на Украине свидетельствует о готовности Запада создать там постоянный плацдарм. Такое мнение озвучил участник СВО, боец отряда «Хопёр» Минобороны России Василий Новиков.

Комментируя слова Марка Рютте, произнесённые с трибуны Верховной Рады, Новиков заявил, что это не просто риторика, а признак реальных намерений.

«Они уже мысленно и политически готовы к вводу войск», — подчеркнул он в интервью сайту MK.ru.

По его оценке, Запад стремится использовать Украину в качестве инструмента для сдерживания России и закрепления своего военно-политического влияния на подконтрольных Киеву территориях. Это, по словам бойца, превращает страну в постоянный плацдарм для альянса.