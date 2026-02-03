Рютте отказался комментировать данные о «многоуровневом плане» для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать публикацию Financial Times (FT) о якобы согласованном «многоуровневом мирном плане» по Украине. На пресс-конференции в Киеве он заявил, что не намерен обсуждать информацию из газет. При этом Рютте подтвердил, что участвует во встречах, посвящённых вопросам безопасности Украины. По его словам, обсуждается трёхуровневая модель.

«Первое — усиление украинской армии. Это первая линия обороны. Второй уровень — это «коалиция желающих» под руководством европейцев, в том числе Франции, партнёров НАТО, которые вместе будут работать над тем, чтобы обеспечить всё необходимое для украинской армии, и НАТО будет оказывать поддержку и после подписания мирного соглашения», — заявил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что Вашингтон должен представить «достаточно мощный пакет» помощи, который, по замыслу союзников, не позволит России «повторить агрессию». При этом он уточнил, что не участвует в консультациях России и США по Украине, но присутствует на всех заседаниях «коалиции желающих».

Ранее газета Financial Times писала, что Киев и западные страны согласовали многоуровневый план прекращения огня, предусматривающий быстрый — в течение 24 часов — ответ ЕС и США в случае его нарушения, включая дипломатическое давление и военную поддержку Украины.