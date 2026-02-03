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Опубликовано 3 февраля, 18:01

Военкор Поддубный: Слова Рютте о войсках НАТО на Украине не оставляют РФ выбора

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Герой России и военкор Евгений Поддубный назвал неприемлемыми для России слова генсека НАТО Марка Рютте о возможном размещении иностранных войск на территории Украины. Данное заявление он сделал в своём Telegram-канале.

«Сегодняшнее заявление Рютте относительно того, что как только будет заключено мировое соглашение, «сразу же появятся вооружённые силы, силы в атмосфере и поддержка на море», оставляют вопросы. Появятся где, на Украине? Если да, то это заявление приводит к нолю весь переговорный процесс», — написал он.

По мнению военкора, такая позиция Запада не оставляет сторонам конфликта иного выбора, кроме продолжения противостояния. Поддубный уверен, что присутствие иностранных военных контингентов на сопредельной территории является для России абсолютно недопустимым. В сложившейся ситуации Украина будет вынуждена продолжать терпеть нищету ради интересов нелегитимной власти и её спонсоров. Российская сторона, в свою очередь, будет и далее достигать поставленных целей специальной военной операции.

«Инструмент сдерживания»: Боец СВО ответил на слова Рютте о войсках стран Запада на Украине
«Инструмент сдерживания»: Боец СВО ответил на слова Рютте о войсках стран Запада на Украине

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что после заключения мирного соглашения с Россией на Украине может быть развёрнут контингент вооружённых сил ряда стран Североатлантического альянса. Он уточнил, что подобная поддержка для Украины не будет ограничиваться только сухопутными силами. После установления мира страна сможет рассчитывать также на авиационное прикрытие и военно-морское присутствие определённых членов организации.

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Юлия Сафиулина
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