Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули населённый пункт Димитров, не получив соответствующих распоряжений от вышестоящего командования. Об этом сообщил пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр, пишет РИА «Новости».

«Из Мирнограда (украинское название Димитрова. — Прим. Life.ru) остатки частей выходили… но разрешения на эвакуацию у нас не было», — рассказал пленный.

Сидляр отметил, что старший офицер его подразделения покинул место дислокации, не объяснив подчинённым причину своего ухода и дальнейшие действия. Эвакуации, по его словам, командование не проводило.

Напомним, 27 декабря 2025 года командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Димитрова, расположенного в Донецкой Народной Республике.

Ранее боец СВО поделился подробностями разгрома колонны бронетехники ВСУ в Курской области летом 2024 года. По его данным, уничтожение вражеской техники, двигавшейся в направлении Курской АЭС, заняло не более 25 минут благодаря оперативной работе расчётов БТР-82 и корректировке огня с помощью разведывательного беспилотника. Колонна состояла из американских БМП «Страйкер», бронеавтомобилей «Макс Про», канадских «Рошель». Военнослужащие за точный огонь и слаженную работу были представлены к государственным наградам.