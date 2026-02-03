Украинские военные стягивают подразделения к границе с Курской и Белгородской областями и продолжают попытки прорыва. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что российские военные ведут зачистку украинских бойцов в приграничье и наносят удары по энергообъектам на Украине, чтобы противнику было не до операций на территории России.

«Все эти подразделения будут уничтожены, и прорыва на наши территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьёзно», — обозначил депутат в беседе с «Газетой.ru».

Потери ВСУ в ходе конфликта продолжают оставаться высокими. Как сообщали российские силовые структуры, за последнюю неделю больше всего погибших украинских военнослужащих были родом из Полтавской области. По их данным, этот регион регулярно удерживает лидерство по потерям, только на прошлой неделе речь шла о 27 погибших, часть из которых была возвращена Украине в рамках гуманитарного обмена.