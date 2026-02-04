ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля, 04:25

Бойцы Южной группировки ликвидировали 10 пунктов управления БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Южная группировка войск заявила о значительных потерях украинской армии за прошедшие сутки. По информации, предоставленной начальником пресс-центра группировки Вадимом Астафьевым, было уничтожено 10 пунктов управления беспилотной авиацией и 33 блиндажа с личным составом.

Астафьев уточнил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями группировки были поражены шесть антенн связи и наземный робототехнический комплекс. Также в результате действий российских войск было нейтрализовано семь беспилотных летательных аппаратов противника.

Украинские военнослужащие без приказа отступали из Димитрова
Украинские военнослужащие без приказа отступали из Димитрова

Ранее группировка войск «Запад» заявила об уничтожении 58 тяжёлых боевых квадрокоптеров за последние сутки. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Хмара», два склада боеприпасов, три миномёта и семь наземных робототехнических комплексов противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar