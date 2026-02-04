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Опубликовано 4 февраля, 04:38

Российские военные отразили контратаку ВСУ возле Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Российские войска отразили попытку контратаки механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), пытавшейся прорвать оборону в направлении Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Сообщается, что подразделения 6-й армии отразили контратаку в районе населённого пункта Благодатовка.

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Благодатовка. Уничтожены 5 боевиков», — подчеркнул Бигма.

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Ранее Южная группировка войск заявила о значительных потерях украинской армии за прошедшие сутки. По информации, предоставленной начальником пресс-центра группировки Вадимом Астафьевым, было уничтожено 10 пунктов управления беспилотной авиацией и 33 блиндажа с личным составом. На краматорском, константиновском и славянском направлениях подразделениями группировки были поражены шесть антенн связи и наземный робототехнический комплекс. Также в результате действий российских войск было нейтрализовано семь беспилотных летательных аппаратов противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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