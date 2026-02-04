Удары ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины приближают страну к невозможности продолжать боевые действия. Такое мнение высказал аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins. Он считает, что давление приведёт Киев к экономическому и политическому коллапсу.

«Это, по моему мнению, приведёт к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт», — отметил эксперт.

По словам Слебоды, мэр Киева Виталий Кличко не просто так призывал жителей покинуть столицу. В конце-концов, оборона ВСУ падёт.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Россия выполнила своё обещание не наносить удары по Киеву в течение недели. По словам хозяина Белого дома, речь шла о периоде с воскресенья по воскресенье. Он подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин сдержал своё слово.