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Опубликовано 4 февраля, 05:19

Аналитик Слебода: Удары ВС РФ приближают Украину к невозможности продолжать конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Удары ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины приближают страну к невозможности продолжать боевые действия. Такое мнение высказал аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins. Он считает, что давление приведёт Киев к экономическому и политическому коллапсу.

«Это, по моему мнению, приведёт к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт», — отметил эксперт.

По словам Слебоды, мэр Киева Виталий Кличко не просто так призывал жителей покинуть столицу. В конце-концов, оборона ВСУ падёт.

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Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Россия выполнила своё обещание не наносить удары по Киеву в течение недели. По словам хозяина Белого дома, речь шла о периоде с воскресенья по воскресенье. Он подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин сдержал своё слово.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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